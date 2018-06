Kan ikke garantere pass på ti dager

En teknisk feil gjør at politiet ikke kan garantere at folk får pass innenfor leveringsfristen på ti virkedager. Leveringstiden på pass er nå to til tre dager lengre enn normalt, opplyser Politidirektoratet fredag ettermiddag. Den tekniske feilen er rettet, men forsinkelsene vedvarer. Politiet anslår produksjons- og leveringstiden på nye pass til 12–13 virkedager.