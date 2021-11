Kan ha stjålet verktøy

Politiet har mistanke om at mannen som brøt seg inn i et hus og truet et ektepar med kniv og øks i Olinehagen i Sandnes søndag morgen, kan ha stjålet verktøy fra en byggeplass i Hafrakveien i samme område.

Politiet foretar åstedsundersøkelse av byggeplassen, etter at diverse verktøy er stjålet.