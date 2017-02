Kan gå mot sceneskifte for Rogaland Teater

Rogaland Teater bør bygge et nytt teaterhus med fire scener, der det blir plass til 550 flere publikummere i hovedsalen, og der produksjonsmulighetene blir langt bedre enn i dag.

Slik lyder anbefalingen i en såkalt konseptutvalgsutredning, der flere alternativer er blitt nøye vurdert.

Teatersjef ved Rogaland Teater, Arne Nøst, er positiv til utredningen. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Jeg er veldig positiv. Den argumenterer godt for at alt samles i et moderne bygg. Et nytt bygg som har alt et moderne teater trenger, sier Arne Nøst, teatersjef ved Rogaland Teater.

Et slikt teater vil koste 1,5 milliarder kroner å bygge, og det vil kreve at tilskuddene øker med ti prosent. Det vil si 17 millioner kroner.

Til gjengjeld vil billettsalget øke med 60 prosent, ifølge rapporten, som er laget av PricewaterhouseCoopers.

Flere muligheter

Et teaterhus av det kaliberet som forespeiles vil kreve en stor tomt. Rapporten peker på Holmen, Jorenholmen eller Bekhuskaien.

Eventuelt ser den på muligheten for å bygge der teateret ligger i dag. Nøst har ingen mening om hvor det nye huset eventuelt burde ligge.

En ny utredning anbefaler å bygge et nytt teaterhus for Rogaland Teater. Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

– Nei. Men hvis en skal bygge et nytt teater der det ligger i dag, så går det an å ta vare på noe av strukturen som er her nå. Den viktigste konklusjonen er at det skal bygges et nytt teater, sier han.

For han har ikke noen tro på å sette opp enda flere tilbygg.

– En kan selvsagt flikke og lappe og holde på slik som en egentlig har gjort her i godt over hundre år. Men hvis en tenker moderne fasiliteter i fremtiden, så er det den klokeste investeringen for å ha et godt teater her i mange år fremover.

Målet er at nytt teater skal stå ferdig til byjubileet i 2025.