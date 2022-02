Kan fylle salene igjen

Antallsbegrensningene på arrangementer og i hjemmet skrotes. I tillegg skrotes avstandskravet når det er faste, tilviste plasser. Dette er mer enn hva konserthusdirektøren i Stavanger våget å håpe på.

– Dette betyr at vi kan fylle salene som normalt igjen. Vi bygger opp tilbudet så fort som mulig, sier administrerende direktør for Stavanger konserthus, Per-Harald Nilsson, til NRK.

Han poengterer likevel at det vil ta tid før hverdagen blir normal igjen.

– Det er behov for nye grep som gjør at aktører i kulturbransjen ikke bikker over, mener Nilsson.