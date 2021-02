Kan få tolv år fengsel for overgrep

Aktor har lagt ned påstand om tolv års fengsel for Stavanger-mannen som er tiltalt for overgrep mot to gutter over flere år tidlig på 2000-tallet. Guttene var ifølge påtalemyndigheten begge under 14 år da de seksuelle overgrepene startet. De sliter fortsatt med det de opplevde, skriver Aftenbladet.