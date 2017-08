Kan få såkornfond til Stavanger

Fleire Stavanger-investorar er villige til å bla opp 250 millionar kroner for å få oppretta eit såkorn-fond i Stavanger. Det skriv SR-Bank i ei pressemelding. Investorane krev likevel at staten skal bla opp same sum for at såkornfondet skal bli ein realitet. Målet med fondet er å skapa vekst og arbeidsplassar i regionen.