Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt for drapet på søskenbarnet sitt. Året etter ble han frikjent i Gulating lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre.

Nå er en annen mann tiltalt for det samme drapet.

– Slik motstrid kan en ikke leve med, sier jusprofessor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen.

Sivile dommer, som fetterens erstatningsdom, kan kun gjenåpnes etter ti år. Det betyr at fristen gikk ut for 14 år siden.

Strandberg skisserer likevel tre mulige veier for å få dommen opphevet.

Å endre tvisteloven og gi den tilbakevirkende kraft.

og gi den tilbakevirkende kraft. Å tolke inn et unntak i tvisteloven , det vil si finne argument for at saken ikke er foreldet.

, det vil si finne argument for at saken ikke er foreldet. Å bruke Grunnloven eller de internasjonale menneskerettighetene som begrunnelse. Å ikke gjenåpne vil nemlig være i strid med begge.

Strandberg tror det siste punktet er det enkleste og det mest aktuelle.

Han mener at Agder lagmannsrett bør se til Grunnloven eller Den europeiske menneskeretts-konvensjonen når den skal behandle en gjenåpning av den foreldede erstatningsdommen.

– De sentrale punktene er at en er uskyldig til det motsatte er bevist, og kravet om rettferdig rettergang, sier Strandberg.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene fra Karmøy som siktet for drapet.

Saken til fetteren ble behandlet av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003. Da ble Norge dømt for å ha brutt fetterens menneskerettigheter, og han ble tilkjent en erstatning på 200.000 kroner.

Må skrive rettshistorie

Det finnes ingen liknende saker i Norge. Agder lagmannsrett må derfor bygge opp en solid argumentasjon og samtidig skrive rettshistorie.

Ettersom en annen mann er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, mener Strandberg at kravet om rettferdig rettergang er en slags sikkerhetsventil som kan overstyre tvisteloven.

– Når det er åpenbart at dommen mot fetteren og tiltalen mot den andre mannen er motstridende, får vi en uholdbar situasjon. Tvisteloven har fått en uheldig utforming, og kan overstyres av Grunnloven, sier Strandberg.

Strandberg understreker av lagdommer Dag Bugge Nordèn i Agder lagmannsrett har en vanskelig oppgave foran seg.

– Dette er ikke lett. Lagdommeren må for eksempel bruke Grunnloven på en måte som den ikke er brukt på før, og det er faglig krevende, sier Strandberg.

Konstruktivt møte

Agder lagmannsrett hadde et møte med partene i går. Da ble det klart at retten fortsetter jobben med å enten gjenåpne eller oppheve dommen.

Advokat Arvid Sjødin er den som på fetterens vegne har begjært saken gjenåpnet.

I over 20 år og gjennom 13 forsøk i lagmannsretten og Høyesterett har han brukt menneskerettskonvensjonen som argument for at erstatningsdommen mot fetteren må oppheves.

– Ved motstrid har norsk rett en plikt til å la konvensjonen gå foran, sier Sjødin.

Nå aner den erfarne advokaten endelig et lys i tunnelen.

– Vi hadde et konstruktivt møte med Agder lagmannsrett i går, sier Sjødin.