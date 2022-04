Kan bli vidare drift av stålverket på Jørpeland

I desember fekk 77 tilsette ved stålverket Stavanger Steel AS beskjed om at jobbane deira ville forsvinne til sommaren. No har ein utanlandsk aktør meldt interesse for å halde oppe drifta ved stålverket, melder Aftenbladet. Kven aktøren er er ikkje offentleg kjend enno.

Om drifta av verket vil halde fram, kjem an på om aktøren får godkjend oppkjøpet, skriv avisa.