Kan bli straffet for «tulleringing»

Politiet i Agder og Rogaland etterforsker nå flere saker mot mannen i Lund som har ringt nødsentralen AMK langt over 1.000 ganger. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil seks måneder. I tillegg skal mannen bli etterforsket for forhold knyttet til legevakt og politi. En eventuell tiltale kan være klar allerede i løpet av et par uker. Det skriver Avisen Agder.