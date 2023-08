Kan bli politianmeldt

Statsforvalteren vurderer å anmelde Hå kommune til politiet, skriver Jærbladet. Årsaken er at kommunen har brutt vilkårene da de fikk tillatelse til å legge ny hovedvannledning mellom Varhaug og Kviamarka. Kommunen fikk tillatelse til å gjøre nødvendige inngrep i Rongjabekken, Tvihaugbekken og Brattlandsåna. Vilkårene for hvordan dette skulle gjøres er brutt, slik at det er sluppet ut store mengder partikler som gjør det vanskelig for fisken i elvene.