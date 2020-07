Kan bli innstramming av jordvernmål

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er bekymret over at Rogaland omdisponerte mest landbruksjord i fjor, skriver Aftenbladet. – Når jeg får tallene for 2020 vil jeg gå gjennom de siste årene. Det kan hende jeg kommer med forslag om å skjerpe jordvernmålet, sier hun.