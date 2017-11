Kan bli dyrt for bønder

Nye gjødselkrav kan koma til å kosta norske bønder milliardar av kroner, skriv Nationen. Det er Norsk institutt for bioøkonomi som har gått gjennom det som kan bli forslag til nytt regelverk. Mellom anna ligg det inne eit krav om at bønder må ha lagringskapasitet til å oppbevara all husdyrgjødsel i minst eitt år.