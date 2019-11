Kan bli dyrere for bilistene

Ordførerne på Nord-Jæren er skeptisk til å flytte E39 Hove-Ålgård og Smiene-Harestad ut av Bymiljøpakken. Regjeringen har foreslått at Nye Veier overtar de to veiprosjektene. Men fylkesordfører Marianne Chesak frykter at det kan bli dyrere for bilistene.