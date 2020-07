Kan bli booking-krøll etter gjenåpning for europeiske turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har vært i kontakt med andre som driver utleie til tyskere, og vi er veldig forvirret, sier Marianne Nesheim-Hauge.

Hun har bedt den lokale turistsjefen om hjelp til å løse overnattingsbedriftens nye problem: For mange turister til for få rom.

I hele vår har reiselivsnæringen vært bekymret for hva som kom til å skje når de utenlandske turistene uteblir. For Nesheim-Hauge, som leier ut fem leiligheter og ett hus til turister gjennom Nedstrand Fjordstuer i Tysvær, er dette nå snudd på hodet.

Manglet én natt

Normalt leier de ut til tyske turister, men da det så ut til at de ikke kunne komme, leide de ut på nytt.

Nedstrand Fjordstuer har fem leiligheter og et hus de normalt leier ut til turister. I sommer er alt utleid til nordmenn, men nå kommer de tyske turistene likevel. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Hun fryktet at de måtte legge ned tilbudet de har hatt siden 2015. Men det trengte de ikke.

Responsen lot ikke vente på seg, og alt ble igjen utleid. Nå til nordmenn. Men etter at det fredag ble åpnet for flere utenlandske turister, kommer tyskerne likevel. Det har skapt hodebry.

I Nedstrand har de prøvd å få andre bedrifter til å ta over noen av bookingene, men i ett tilfelle ønsket ikke leietakerne å bli flyttet til et annet sted.

– For oss var det én natt vi ikke fant noen annen løsning på. Da ble det til at tyskerne får komme hjem til oss, sier Nesheim-Hauge.

Ber om samarbeid

– Jeg har ikke hørt at dette er et stort problem, men kjenner til at det har vært noen utfordringer med dobbeltbookinger, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

– Det er egentlig ganske paradoksalt at dette oppstår. Det har vært bekymring for at det ikke skal være kunder, mens nå er det plutselig for mange. Det er egentlig en veldig positiv situasjon, sier hun.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Foto: NHO Rogaland

Ifølge de opprinnelige prognosene til NHO skulle det komme om lag 2,2 millioner tyske turister til Norge i løpet av 2020. Opp mot 30 prosent av de utenlandske turistene på Vestlandet kom til å være tyskere.

Disse tallene blir nå naturlig nok justert ned, men det er likevel liten tvil om at tyske turister er viktige for reiselivet.

Grindland ber nå de ulike aktørene i reiselivet samarbeide for å løse slike situasjoner.

– Mange hoteller samarbeider allerede, og det er ikke fullt belegg overalt. De fleste vil ha det de har bestilt, og dette kan skape litt frustrasjon. Men tyskerne forstår også at koronaen har skapt litt uforutsette utfordringer.

Klarte å unngå dobbletbooking

På Hitra hadde de det samme problemet som Nesheim-Hauge.

De var fullbooket ut sommeren med utenlandske turister, men sto i fare for å stå tomme hvis de ikke åpnet for nordmenn, eller reiserestriksjonene ble lettet på.

Der klarte de å unngå problematisk dobbeltbooking ved å la nordmenn reservere leiligheter, men ikke langt fram i tid.

Sigrid Helene Hanssen, daglig leder i Angelamfi Hitra, tok i mot reservasjoner fra norske turister fram til 10. juli. Foto: Morten Andersen / NRK

– Når vi skjønte at flere av reservasjonene ikke kom til å bli brukt, så booket vi ut til nordmenn på kort varsel. Det gjorde vi fortløpende helt fram til fredag, da innreise fra blant annet Tyskland og Tsjekkia ble mulig, sier Sigrid Helene Hanssen, daglig leder i Angelamfi Hitra.

Skal få fiskesuppe

Både NHO og de som driver Nedstrand Fjordstuer mener nå at det gjelder å gi turistene som nå likevel kommer, en best mulig opplevelse.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener det er spesielt viktig med tanke på høsten.

– August har sett veldig skummel ut, for da er de fleste nordmenn ferdige med ferien sin. Derfor er det viktig å stå klare til å ta imot de utenlandske turistene, og viktig å få dem på plass, sier hun.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollermann / NHO Reiseliv

For Nesheim-Hauge ble altså løsningen å få turistene hjem.

– De skal få hjemmelaget fiskesuppe, så vi skal nok kose oss, sier hun.