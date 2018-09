Kan bli bomring på Jæren uansett

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) mener det ikke er problem at det er to kommuner som går sammen om bompakken, etter at Hå trakk seg. Hun tror det vil komme hele Jæren til gode. – Det går fint å lage en bompakke med to kommuner, mener Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H).