– Eg spurte spesifikt i intervjuet om det var eit sosialt miljø på Laerdal, seier Synne Mård (22).

Ho er ein av 71 sommarvikarar hos Laerdal Medical i Stavanger. Dette er hennar første relevante sommarjobb, og det sosiale var spesielt viktig for henne i valet.

Laerdal, som lagar opplærings- og treningsprodukt til helsepersonell, gav NTNU-studenten frå Oslo tidleg svar på søknaden, og etter forsikring om sosiale aktivitetar utanfor kontoret takka ho ja til sommarjobben i Stavanger.

– Det gir også veldig god motivasjon at eg får vere med og jobbe for å redde liv, seier ho.

Sommervikarkollega Andreas Hope Pedersen (24) frå Bergen meiner det sosiale tilbodet kan bety mykje for framtida også.

Eit sosialt tilbod utanfor arbeidsplassen blir verdsett av sommarvikarane Andreas Hope Pedersen og Synne Mård. Her øver dei seg på darttavla Pedersen har fått hengt opp. Foto: Borghild Kvæven / NRK

– Eg har blitt meir open for å bu i Stavanger. Det er lettare nå når me får bygga eit nettverk gjennom sosiale aktivitetar, seier Pedersen.

Surfekurs og strandvolleyball

Eit av sommartilboda Laerdal Medical har for sommarvikarane er ein dagstur til Preikestolen.

– Då får dei fri full dag med lønn, og så har dei lagbygging slik at dei blir godt kjend, seier Ane Sundalskleiv Aartun, personalsjef i Laerdal.

Dei har merka tøff konkurranse i regionen, og håpar tilrettelegginga av eit sosialt tilbod kan gje dei eit lite fortrinn.

Men også andre bedrifter gjer seg attraktive for sommarvikarane med sosiale tilbod.

Subsea7, som jobbar med utvikling av utstyr og infrastruktur på havbotn, har i år inne 13 sommarstudentar.

– Me skal ha surfekurs for dei som ønskjer det, også har me hatt pizza og kviss allereie, seier Jan Roger Moksnes, kommunikasjonssjef i Subsea 7.

Også energiselskapet Lyse har fleire aktivitetar for sine 46 sommarstudentar, blant anna strandvolleyball på Vaulen, fredagsaktivitetar gjennom heile sommaren og treff på Boretunet med surfing og grilling.

Lyse sine sommarstudentar får teste surfing på Jærstrendene. Foto: Kajsa Bøgild

– Me gjer det for at dei skal få ei god oppleving med oss. Då er det viktig at me tar litt ansvar, spesielt dersom det er studentar frå andre stader i landet, og legg til rette for aktivitetar utanom som dei kan ta del i, seier Kajsa Bøgild, HR konsulent i Lyse med ansvar for studentsatsinga.

– Rift etter folk

– Etterspurnaden etter kompetanse er så stor at det er rift etter folk, så eg opplever at bedriftene er veldig på hogget for å gjere seg lekre, seier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Tone Grindland meiner sommarvikarane er svært viktige for bedriftene. Foto: Borghild Kvæven / NRK

Grindland trur det vil bli viktigare og viktigare for bedriftene å tilby sommarvikarane ei større pakke dersom dei ønskjer å tiltrekke seg ettertrakta kompetanse.

Ei medlemsundersøking frå NHO viser også at ei av tre bedrifter er avhengige av sommarvikarar for å halda oppe produksjonen i sommarmånadane.

– Eg ser mange bedrifter som legg til rette for at det skal vere eit program rundt jobben, god opplæring, god oppfølging men også eit sosialt tilbod rundt, og det trur eg er utruleg viktig, seier Grindland.

Pedersen er nøgd med sommarjobben i Laerdal, her på skaparverkstaden deira. Foto: Borghild Kvæven / NRK

Pakketilbod

Andre sosiale tilbod Laerdal har hatt allereie er kickoff for sommarvikarane, felles sankthansfeiring og dei har oppretta sosiale grupper på Teams.

Ane Aartun er glad for å kunne tilby sommarvikarane det litle ekstra. Foto: Borghild Kvæven / NRK

– Det har vore ein tøff konkurranse i regionen, seier Aartun i Laerdal.

Ho fortel sommarstudentane har blitt ein viktig del av årshjulet til Laerdal slik at dei kan få inn nye perspektiv og innspel, samt knytte gjensidige relasjonar for framtida. I år har dei også auka til 71 sommarvikarar, mot 60 i fjor.

– Det er ein vinn-vinn situasjon, me får auka kompetanse av å ha dei her, og dei får nyttig arbeidserfaring, seier Aartun.

Synne Mård er foreløpig ikkje skuffa av verken Stavanger eller det sosiale tilbodet jobben tilbyr.

– Det er absolutt verdt å flytta til ein annan by dersom du får sommarjobb der, seier ho.