Kamp om Haugesund lufthavn

Det private selskapet Lufthavndrift, som driver Haugesund lufthavn på Karmøy, er i dialog med Avinor om leiekontraktene av flyplassen, skriver Haugesunds Avis.

Avinor uttrykker overfor avisen at de har et oppriktig mål om at flyplassen på Karmøy skal drives videre av Lufthavndrift.

Lufthavndrift går mot et underskudd på 24 millioner kroner i år, og håper på billigere leiekontrakter med Avinor.