Kamp om å få Sjakk-VM

– Denne regionen er på mange måter gode til å arrangere og invitere til store konferanser. Her er også mange som er engasjert i sjakk som idrett. Derfor er det naturlig for meg å heie på dem som jobber for dette, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland.

Hun gir full støtte til søknaden fra sjakkmiljøet i Stavanger om å få Sjakk-VM i 2018.

Norway Chess var tidlig ute og varslet at de var i dialog med Agon, som har rettighetene til Sjakk-VM, for å få neste Sjakk-VM til Stavanger i 2018. Under fjorårets Sjakk-VM i New York hadde styreleder Kjell Madland flere samtaler med Agon.

Etterpå kom også Oslo på banen.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener Stavanger er rett sted for Sjakk-VM 2018. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Rogalands fylkesordfører mener Stavanger har alle forutsetninger for å vinne fram.

– Vi har et flott fylke å invitere til. Samtidig er det veldig mange som er knyttet til sjakk. Jeg tror det vil bli veldig spennende å kunne få et Sjakk-VM her til fylket, sier Ege Tengesdal.

Agon har dermed to søkerbyer å velge mellom i Norge. De får ikke hjelp fra Norges Sjakkforbund, som har bestemt seg for å heie på begge søkerbyene.

– Det er bedre med to enn med bare en, da øker jo sjansene. Vi heier på begge to, og stiller våre ressurser til disposisjon for begge. Og etter vår vurdering har det vært en vellykket strategi så langt, sier generalsekretær Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund.

Avgjørelse snart

Sjakkforbundet følger tett prosessen til Agon i valget av hvem som får Sjakk-VM neste år. Ifølge Nesheim er Agon allerede i samtaler med andre steder som kan bli arrangørbyer.

– Asia er nevnt spesielt, men også byer i Europa. Her må ting skje raskt, det kan komme en avgjørelse når som helst. Skal Norge bli ansett som en seriøs søker må det nok være noe med substans på bordet i løpet av januar, sier Nesheim.

Generalsekretæren ser det ikke som problematisk at to byer i Norge kjemper om samme arrangement. Da er sjansen større for å få VM med Magnus Carlsen på hjemmebane.

Gode sjanser

– Det som pågår nå er det mest seriøse siden Magnus Carlsen ble verdensmester første gang. Det var noen spede forsøk i 2014. Men nå er det tunge initiativ som vi støtter, sier Nesheim.

Styreleder Kjell Madland i Norway Chess er glad for støtten fra fylkesordføreren. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Agon sin vurdering er om Norge er et godt nok utstillingsvindu for selskapet, og om det er nok penger å hente her.

– Ellers er det ingen spørsmål knyttet til oss som arrangør fra Agon, for det har vi allerede bevist etter at vi har arrangert den sterkeste turneringen i verden gjennom flere år, sier styreleder Kjell Madland i Norway Chess.