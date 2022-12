Kalt inn på teppet etter å stemt mot eget parti

To kommunestyrerepresentanter fra Høyre i Karmøy er kalt inn på teppet etter at de i forrige uke stemte mot budsjettforslaget Høyre hadde fremmet seg sammen med Karmøylista, Fremskrittspartiet og Rødt. Lokallagsleder Erling Damm sier til Haugesunds Avis at de to skal få anledning til å forklare seg i møtet som skal skje på nyåret. Aase Simonsen sier til avisen at intern uro i Høyre er en del av bakgrunnen for at hun og Randi Wisnæs stemte mot eget parti.