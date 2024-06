Driftssjef John Ivar Lima ved Rogaland Arboret har mye å passe på i den 700 mål store naturparken i Sandnes. Året rundt er han ute og får med seg det meste som skjer i naturen.

I vår har han fått en bekymringsrynke.

– Jeg syns det er lite humler å se. Jeg blir litt urolig for det som nå skjer, sier Lima når han viser oss rundt i parken.

I 2020 startet Nina i Trondheim et landsomfattende forskningsprosjekt hvor de teller insekter. Hvert år har det gått ned.

Rododendron er i ferd med å avblomstre etter en fargerik vår i Rogaland Arboret Foto: Gunnar Morsund / NRK

I naturparken er blant annet over 100 forskjellige rododendron-arter. Blåbærlyngen ligger som et grønt teppe mellom trær og busker.

Men det er nesten ingen humler eller bier som surrer rundt.

– Det som slo meg i vår når vi holdt på ute, var hvor rikt blåbærlyngen blomstret. Men hvor er all karten som skulle vært her? Mengden kart svarer ikke til all blomstringen vi så tidligere i vår, sier Lima.

Driftssjef John Ivar Lima ved Rogaland Arboret i Sandnes har sett færre humler og bier denne våren, og det bekymrer ham. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Uten humler og bier som bidrar til pollinering, blir ikke blåbærblomstene til kart, og senere bær vi kan høste.

John Ivar Lima er ikke den eneste som syns det er færre humler og bier uten i naturen denne våren.

Dårlig insektsommer i fjor

Insektforsker og konservator Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger har registrert det samme. Han har en klar teori på hva som har skjedd.

– Det er litt som forventet, for vi hadde en veldig dårlig, særlig sensommer, i fjor. 2023 var et vanskelig år for insektene, sier Mjøs

Konservator Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger har siden 2019 fanget inn insekter for å få et datagrunnlag som kan gi svar på om det blir færre insekter i naturen Foto: Odin Omland / NRK

Sommeren 2023 begynte med tørke i Sør-Norge i mai og juni. Så ble det vått og kjølig i juli og august.

– Det ble til dels ekstremt vått. Kraftig uvær og vind. 2023 var et dårlig år for insektene, og dette drar vi nok med oss nå utover i 2024.

Han tror det kan få konsekvenser også neste år.

– Det kommer an på hvordan været blir fremover. Insekter har en voldsom evne til å formere seg, så ting vil normalisere seg. Men dette vil få konsekvenser for to sesonger der vi vil merke at insektbestandene er på et litt lavere nivå.

17 prosent av villbiene og humlene er truet, og nesten 31 prosent står i fare for å dø ut. Men det er noe du kan gjøre!

Lite bær til høsten

Lima ved Rogaland Arboret er bekymret for bærsesongen til høsten. Få bier og humler fører til mindre pollinering, og dermed mindre bær.

Insektforskeren deler bekymringen.

– Det kan nok gi en negativ utvikling på avlingen, det kan det. Hvis han har fulgt med over mange år, så er det grunn til å stole på det han observerer. Jeg vil tro at det har å gjøre med den dårlige sommeren vi hadde i fjor, sier Mjøs.

Alf Tore Mjøs er i gang med å gå igjennom alt insektmaterialet som er samlet inn. Foto: Odin Omland / NRK

Konservatoren ved Museum Stavanger er i gang med et prosjekt der han teller insekter for å finne et grunnlag for å kunne følge med på utviklingen for insekter.

Leter etter svar

Mjøs sier det er et møysommelig og langsiktig arbeid for å kunne gi svar på om insektene har en faretruende tilbakegang.

Det tar opp mot 30 år før forskerne kan konkludere.

Men en viss bekymring har Mjøs på vegne av insektene.

– Klimaendringene er utvilsomt en driver som fører til tilbakegang av insekter. Så det er grunn til å følge nøye med på utviklingen. Og kanskje være litt bekymra, sier Mjøs.

John Ivar Lima i Rogaland Arboret ønsker raskt svar.

– Det er så mye vi ikke vet. Og ofte er det kanskje for sent når en oppdager det slik at det blir vanskelig å reversere utviklingen, avslutter han.

