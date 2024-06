Justisministeren griper ikke inn i henleggelsessaken om Marie S. Østbø

Justisminister Emilie Mehl har i dag svart på spørsmål fra stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) om ministeren kan gjøre noe for å opprettholde etterforskningen i forsvinningssaken til Marie S. Østbø i Sør-Afrika.

Mehl sier at hun har stor forståelse for at de etterlatte ønsker at etterforskningen skal fortsette, men at hun som justisminister ikke kan gripe inn i etterforskningen. Det er heller ikke noe i svaret som tyder på at justisministeren vil bruke diplomatiske kanaler for å sørge for at etterforskningen i Sør-Afrika blir intensivert.