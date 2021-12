Jussprofessor med støtte til «Sheiken»

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen meiner politiet kan ha gjort ein feil i saka med Sheiken Bowling i Haugesund.

Fem gonger på fire dagar har politiet rykka ut for å stenge bowlinghallen, med bakgrunn i den nye koronaforskriften, og til store protestar frå eigaren Sten Trygve Solberg. Professor Marthinussen meiner bowlinghallar er i ei gråsone og at koronaforskriften opnar for misforståingar.