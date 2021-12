– Det er ikke opplagt at den bowlinghallen har plikt til å stenge, sier Hans Fredrik Marthinussen, professor i juss ved Universitetet i Bergen.

Onsdag før julaften dukket politiet i Haugesund opp i bowlinghallen Sheiken Bowling for femte gang på rad. Det var fjerde gang de kom for å stenge hallen.

Det hele endte med at innehaver Sten Trygve Solberg ble lagt i bakken. Han nektet nemlig å flytte seg da politiet ba ham om det.

Konflikten bunner i at politiet vil stenge bowlinghallen etter den nye koronaforskriften, men Solberg nekter å gjøre som myndighetene vil. Han mener nemlig at bowlinghallen ikke er en spillehall, men et idrettsanlegg, og den derfor kan ha åpent.

Solberg får nå støtte fra jussprofessor Marthinussen.

Hans Fredrik Marthinussen, professor i juss ved Universitetet i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK Hordaland

Professoren peker på at bowling tross alt er idrett, at andre idrettshaller som svømmehaller kan være åpne, og at bowling er fritatt fra merverdiavgift på lik linje med annen idrettsvirksomhet.

I tillegg viser Solberg til at bowlingsselskapet bak Sheiken Bowling, Haugesund Bowling og Biljard AS, har næringskoden «93.110 Drift av idrettsanlegg» i Brønnøysundregistrene.

– Problematisk

– Dette gjør det problematisk å stenge bowlinghallen på den måten, med makt og uten klagemuligheter, sier Marthinussen.

I koronaforskriften, som ble oppdatert etter 15. desember, står det at lekeland, fornøyelsesparker, spillehaller og lignende skal holde stengt.

Det står ingenting om bowlinghaller.

Helsedirektoratet har på sine sider utdypet at «og lignende» kan være bowlinghaller, escape rooms, laserspill og gokart.

Politiet har vært innom Sheiken Bowling flere ganger den siste tiden. Foto: Privat

Dette er for dårlig, ifølge jussprofessoren. Han mener myndighetene her åpner for unødige misforståelser og gråsoner.

– Hvis man ønsker å stenge bowlinghaller, så skriver man i forskriften at bowlinghaller må holde stengt. Det kan ikke være så vanskelig å liste opp hva slags type lokaler man krever at skal være stengt.

– Lettvint og lite grundig

Marthinussen minner om at det er snakk om noens levebrød.

– Det må man faktisk ta høyde for og gjøre jobben skikkelig. Under hele denne pandemien har man til stadighet sett at inngrep og reguleringer gjøres altfor lettvint og lite grundig. Man har et hastverk som ikke står i forhold til den ulempen og skaden som påføres folk som rammes av dette, sier han.

NRK har spurt Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund om hvilket juridisk grunnlag de har for å definere bowlinghaller som spillehaller og ikke idrettsanlegg i koronasammenheng.

Begge henviser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i HOD presiserer at myndighetene – med den nye koronaforskriften – vil at bowlinghaller skal holde stengt.

Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Hun svarer følgende på kritikken:

– Vi tar ikke lett på å innføre tiltak som rammer næringslivet og enkeltpersoner. Det gjøres grundige vurderinger av alle tiltak som innføres. Når det gjelder denne saken har det gjennom pandemien vært klart at bowlinghaller anses å tilsvare spillehaller, lekeland og fornøyelsesparker. Dette fremgår også klart på nettsidene til regjeringen og Helsedirektoratet, der det gis nærmere informasjon til aktørene som er berørt av tiltakene, sier hun.

Forelegg

Bowlinghalleier Sten Trygve Solberg har blitt kalt tulling og kverulant på sosiale medier, men står likevel på sitt.

Foto: Skjermdump fra Facebook

2. juledag fikk han en bot på 75.000 kroner.

– Jeg krysset av på «ikke skyldig» og leverte forelegget til politiet, sammen med en midlertidig forføyning for å få en skikkelig domstolsbehandling, sier Solberg.

Solberg og hans advokat, Barbro Paulsen, sier til NRK at de så langt har fått lite skriftlig fra politiet om hvilke lover Solberg har brutt.

Solberg er klar på at han vil holde bowlinghallen åpen, i hvert fall til den midlertidige forføyningen er behandlet.

– Hvorfor erter du på deg politimannen på onsdag? Hvorfor følger du ikke pålegg om å gå vekk mens han snakker med ansatte?

– Det er datteren min han snakker med, og jeg ville høre hva han sier. Jeg kan ikke forstå at jeg erter på meg noen. Han har ikke grunnlag for å si hvor jeg skal stå i min bowlinghall, sier Solberg.

Sveinung Andersen, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Thomas Halleland / NRK

Politiadvokat Sveinung Andersen ved Sør-Vest politidistrikt svarer kort på spørsmål om hva politiet tenker om det Solberg og professor Marthinussen sier.

Han vil ikke forhåndsprosedere rundt definisjonen om spillehall eller idrettsanlegg.

– Vi mener dette er en spillehall, og da mener vi at det er straffbart å holde åpent. Han har ikke vedtatt forelegget, og det vil bli sendt til retten og bli prosedert der, sier Andersen.