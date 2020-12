I Oslo-området er kirkene nå stengt til 14. desember på grunn av dagens smittesituasjon, det betyr at det per nå ikke blir fysiske julegudstjenester. Oslo domkirke har vanligvis rundt 800 sitteplasser. Dersom det blir lettelser på smittevernstiltakene planlegger kirken å åpne for gudstjenester for 50 personer. Det arbeides med digitale løsninger.

I Nidaros domkirke i Trondheim har de vanligvis 1700 sitteplasser. I julen skal de ha påmelding med 50 personer per gudstjeneste. Julegudstjenesten klokken 16.00 kan du se direkte på NRK1.

I Bergen domkirke er det plass til rundt 900 personer til vanlig. Her er det lokale forskrifter på plass, noe som vil si at bare 20 personer kan delta på gudstjenester. Julegudstjeneste er lagt i kalenderen, med forbehold.

I Stavanger domkirke er det vanligvis plass til 750 personer. Foreløpig går gudstjenester «som normalt», med 50 sitteplasser.

Merk: Informasjonen er hentet inn 2. desember, og kan endre seg dersom regjeringen senere i måneden åpner opp for at det for eksempel kan være mer enn 50 personer til stede.

Kilder: Den norske kirke/Norsk kirkeråd/kirkenes hjemmesider/kirkesok.no.