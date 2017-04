Jubel for volleyball-jentene

Randaberg elitelag for kvinner klare for finalespill om seriemesterskapet i volleyball, etter en bunnsolid 3-0 seier over Førde i dag. Herrene er ferdig med sesongen etter at de ikke klarte å slå Tromsø oppe i nord. De tapte 3-1 mot de sterke tromsøværingene.