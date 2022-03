Jordskjelvrapport i Rogfast lar vente på seg

Mandag morgen ble det kraftigste jordskjelvet siden 1989 registrert på Vestlandet.

Styrken er ifølge Norsar registrert til å være 4,7.

NRK har tidligere skrevet at Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel, ligger i Skandinavias mest aktive jordskjelvområde.

Likevel ble det ikke gjort noen risikovurdering før samme dag som NRK publiserte saken i fjor høst.

Den gang uttalte prosjektleder i Statens vegvesen, Oddvar Kaarmo, at det ville ta rundt en måned å få jordskjelvrapporten.

Mandag opplyser imidlertid Kaarmo at det fortsatt jobbes med rapporten.

– Det har nok tatt lengre tid enn først forutsatt. Det var vanskelig å finne ledig kompetanse, men prosessen er nå godt i gang, sier Kaarmo.

Han skjønner at det blir aktuelt å spørre etter et jordskjelv i nærområdet, men forklarer at de er rolige med tanke på konsekvens for Rogfast.