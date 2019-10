Jordras i Gjesdal

Rett før halv seks, onsdag morgon, fekk politiet melding om eit jordras på fylkesveg 45 like sør for Ragsvatnet i Gjesdal. Køyretøy klarer å koma forbi, men politiet ber bilistane om å vera varsame. Entreprenør er på veg for å rydde opp.