Johny Vassbakk: – Jeg kjørte rett hjem drapsnatten

Johny Vassbakk har startet forklaringen sin i Gulating lagmannsrett, og på spørsmål fra lagdommer Jarle Golten Smørdal benektet Vassbakk at han noen gang møtte Birgitte.

– Jeg har aldri truffet henne, men jeg har hilst på moren og faren seinere på 2000-tallet. Hun jeg var kjæreste med fra 2009 bodde i nabohuset til Birgittes foreldre, sier Vassbakk.

Vassbakk forklarer seg med en rolig stemme, og svarer villig på spørsmålene lagdommeren stiller innledningsvis.

Leste om drapet i avisen

– Når fikk du vite at det hadde vært et drap nær der du bodde?

– Søndag eller mandag etter drapet leste jeg i avisen at noe hadde skjedd. Jeg sa til moren min at jenta sikkert hadde blitt påkjørt.

Johny Vassbakk nekter for at han noen gang har møtt Birgitte Tengs. Foto: Privat

–Hvor hadde du det fra?, spurte dommeren.

– Det kan jeg ikke erindre, svarte Vassbakk.

Forteller om ukjent haiker

Johny Vassbakk er derimot inne på at han en gang i mai 1995 tok opp en haiker som lignet på Birgitte.

– Hun sto på Bygnes i Kopervik og haika, og jeg kjørte henne til det gamle slaktehuset.

Bakgrunnen for at Vassbakk kommer inn på haikeren er et spørsmål fra aktor Nina Grande om hvorfor han tror sitt eget DNA er funnet på Birgitte.

– Hvis haikeren var Birgitte, kan overføringen av DNA ha skjedd da, tror Vassbakk.

Få venner

På spørsmål fra dommeren forteller Vassbakk med en stor detaljrikdom om ulike bosteder på Karmøy, flyttinger og arbeidsforhold.

Han snakker om en ensom ungdomstid med få venner.

– Jeg hadde en kamerat fra 1986 til 1994, men jeg valgte å kutte ham ut siden han kom med mange frekke kommentarer mot meg.

Vassbakk hadde en samboer fra romjulen 1992, et forhold som tok slutt på seinsommeren 1993.

Året etter på fikk han førerkort. Han tok over bilen til faren, en Opel Ascona. Denne hadde han fram til 2000. Etter at han fikk bilen kjørte han mye rundt på Karmøy i fritiden sin.

Fredag 5. mai, kvelden før Birgitte ble funnet drept, plukket han opp to haikere på vei til Haugesund.

– Det var to kvinner i 30-årene som satt på fra Håvik, et par kilometer nord for Kopervik, og opp til Haugesund.