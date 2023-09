Johny Vassbakk nekter fortsatt for drap – sist hadde han tre mulige DNA-­forklaringer

– Jeg skammer meg over det jeg har gjort, men jeg har aldri drept noen, sa Johny Vassbakk fra tiltalebenken under siste dag av hovedforhandlingene i tingretten like før jul i fjor.

Så ble han dømt til 17 års fengsel for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

Dommen var enstemmig, men ble anket.

5. september startet ny runde i Gulating lagmannsrett.

Birgitte Tengs hadde vært på en bedehusfest på Avaldsnes kvelden før hun ble funnet drept.

Vassbakk var i Haugesund, forklarte han.

– Jeg husker at jeg kjørte til Haugesund den kvelden og at jeg plukket opp to haikere. Jeg vet ikke hvem de var, men det var to pent kledde kvinner i 30-årene.

Haikerne har aldri blitt identifisert.

Mener hun gikk inn i en bil

Birgitte Tengs haiket fra bedehusfesten til Kopervik sentrum. Det var et populært sted å møte venner i helgene på den tiden.

Haiking var et helt vanlig fremkomstmiddel for Tengs og venninnene.

Hun ble sist sett i enden av Hovedgata, byens gågate. Vitner mener de har sett henne på vei inn i en bil.

Ingen har sett henne gående hjemover fra Kopervik sentrum.

Birgitte Tengs ble bare 17 år. Foto: Privat

Ifølge Vassbakk var han hjemme igjen i Skudeneshavn mellom klokken to og halv tre drapsnatten. Han hadde ikke kjørt innom Kopervik.

– Tror ikke det. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg hadde ingen grunn til å kjøre innom. Ikke når jeg var alene, sa han.

Det har flere ganger blitt analysert prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse. Foto: Politiet

Aktoratets viktigste bevis er en blodflekk som ble funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse.

I denne er det funnet et Y-kromosom som tilhører tiltalte.

I tingretten gav han tre mulige forklaringer på hvordan hans DNA hadde havnet der.

Haikeren

– Jeg vet bare at jeg ikke har truffet Birgitte Tengs, men det kan ha vært en fremmed haiker, sa Vassbakk under sin forklaring i tingretten.

Han beskrev særlig én haikeepisode med en ukjent kvinne som skulle fra Kopervik til Haugesund våren 1995.

Beskrivelsen av klærne sammenfalt med klær Tengs skal ha brukt. Han forklarte at hun skulle til Gamle slaktehuset – et sted Tengs ofte dro på konserter.

Forfatter Bjørn Olav Jahr uttalte til NRK samme dag at det kunne virke som Vassbakk prøvde å plassere Tengs i sin egen bil.

Han fortalte aldri om denne haikeepisoden de gangene han var inne til avhør på 90-tallet. Ikke før i avhør i 2022 fortalte han om den kvinnelige haikeren.

Venninnen

Aktoratet brukte lang tid på å spørre tiltalte ut om kontakt med unge jenter og undertøygaver.

En av disse var ifølge Vassbakk en av Tengs' nære venninner.

Han forklarte at han hadde møtt henne utenfor et hotell i Haugesund i 1995 for å gi henne en truse og en BH.

Han navnga venninnen som senere vitnet i saken.

Hun avviste at hun noen gang hadde møtt tiltalte.

Etter venninnens vitnemål sa Vassbakk at han ikke kjente igjen kvinnen i vitneboksen og at han hadde tatt feil person.

Jenta på dansegulvet

En tredje mulighet tiltalte forklarte seg om i tingretten var en kveld på et utested på Karmøy.

Birgitte Tengs hadde kommet i klammeri med ei jente fra et annet sted på Karmøy. Ei jente som tiltalte kjente gjennom at han gav skyss til henne og venninnene.

Vassbakk forklarte i retten at han hadde lest om episoden i straffesaksdokumentene.

Han mente at en mulighet var at hans DNA kunne ha blitt overført til Birgitte Tengs denne kvelden, via jenta på utestedet.

Men heller ikke denne forklaringen satte retten lit til.

I dommen står det at episoden på diskoteket, ifølge Tengs' dagbok, skjedde i vinterferien 1995, men tiltalte ble ikke kjent med den andre jenta før påske samme år.

Kaller det sitt livs kamp

Forsvarer Stian Kristensen sier Vassbakk er klar for å komme i gang med ankesaken.

– Det var helt utenkelig for ham å bli domfelt og han er klar for å komme i gang igjen. Samtidig vet han hvor stor belastning det er for ham å stå i dette en gang til. Men han er klar for å fortsette sitt livs kamp som han kaller det for å få frifunnet.

Stian Kristensen er en av den siktede 52-åringens forsvarere. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Kristensen sier at de heller ikke i lagmannsretten kan legge fram bevis på at de to faktisk møtte hverandre før drapet.

– Det er helt umulig å finne noen konkrete holdepunkt for treffpunkt. Men vi vet de bodde i samme område. Hun tok bussen hver dag. Han kjørte den samme veien til jobb hver dag. Alle butikker eller toaletter som ligger mellom der er en potensiell mulighet for at de kan ha møtt hverandre eller vært innom rett etter hverandre, sier Kristensen.