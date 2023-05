John Arne Riise er klar for å bli fotballspelar igjen

Trenar for Avaldsnes sitt kvinnelag i toppserien, John Arne Riise, har fått løyve frå fotballforbundet til å spela for klubben. Han er klar for herrelaget sin kamp i 5. divisjon mot Rubbestadneset den 8. juli, skriv Haugesunds avis.

Trenar for herrelaget til Avaldsnes, Andreas Ulland Andersen, la torsdag ut følgande melding på Twitter: – Ikkje kvar dag at ein klarer å signera ein Champions League-vinnar!