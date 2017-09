Johan Sverdrup Ekspandér faktaboks Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger

Vanndybden er 110-120 meter, reservoaret ligger på ca 1900 meters dyp og strekker seg over 200 km2

Feltet bygges ut i faser og den første fasen inkluderer et feltsenter, brønner, eksportløsninger for olje og gass, og kraftforsyning fra land

Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland

Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland

Daglig produksjon fase en estimert til 315.000 – 380.000 fat

Full produksjon er estimert til 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag, som vil utgjøre ca 40% av oljeproduksjonen på norsk sokkel

I følge konsekvenseutredningen vil samlet produksjonsinntekt over 50 år være på 1350 milliarder NOK og selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder NOK

Utbyggingen av første fase ser antatt å generere rundt 51.000 årsverk, av dette er 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter og ca. 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil generere 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging 3.400 årsverk.

Plattformdekket på Johan Sverdrup-plattformen er endelig på plass i Haugesund. Aibel skal fortsette arbeidet på plattformen, og koble moduler og ferdigstille plattformen.

Selskapet fikk oppdraget tilbake i 2015 og skal arbeide med prosjektet til 2020. Kontrakten er verdt rundt åtte milliarder kroner og er det største prosjektet Aibel har vært involvert i.

– Det har bidratt til både å øke kunnskapen og utvide kapabilitetene våre, samt vært en god test på vår gjennomføringsmodell, forteller konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

– Dette blir et skue for hele byen, sier byggeleder Bjørn Pedersen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Sikrer arbeidsplasser

Til sammen har Aibel brukt nærmere 6000 årsverk på Johan Sverdrup-prosjektet. Den ferdige plattformen skal etter planen overleveres til Statoil i andre kvartal neste år.

– Det betyr at vi sikrer arbeidsplasser i selskapet. I dag var det 41 lærlinger som hadde sin første arbeidsdag, da vi tok imot båten. Uten dette prosjektet hadde det vært vanskelig og tatt inn så mange lærlinger, forteller byggeleder Bjørn Pedersen.

Totalt sikrer Johan Sverdrup-feltet Norge 1350 milliarder kroner i inntekter. Det er det femte største olje- og gassprosjektet i Norge noensinne.

Arbeiderne på Aibel var samlet på kaien for å ønske plattformdekket velkommen til Haugesund. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

En støtdemper, men ingen hvilepute

Hos Aibel er de tydelige på at dette oppdraget kom på et beleilig tidspunkt.

– Hele Johans Sverdrup-utbyggingen har vært en støtdemper for en norsk oljeindustri i kraftig omstilling, men ingen hvilepute, mener konsernsjef Mads Andersen.

– Hva skjer etter dette prosjektet er ferdigstilt for Aibels del?

– Det kommer andre utbygginger på norsk sokkel som er svært interessante for norsk leverandørindustri, for eksempel neste fase av Johan Sverdrup-feltet og utbygging av Johan Castberg-feltet. I tillegg planlegges det en rekke modifikasjoner på eksisterende felter hvor man skal knytte opp nærliggende reservoarer til eksisterende infrastruktur, svarer han.

Konsernsjef Mads Andersen i Aibel gleder seg over dagens hendelse. Foto: Marte Rommetveit / NRK

I tillegg er Aibel involvert i gassfeltet Dvalin i Norskehavet. Dvalin skal knyttes opp mot Statoils Heidrun-plattform. Aibel skal gjennomføre modifikasjonsarbeidet, og blant annet bygge to nye moduler.

Flere prosjekter på blokken

– For noen uker siden startet vi konstruksjonen av en av to Dvalin-moduler i Haugesund, og dette er også en betydelig jobb for oss, forteller Andersen.

Han forteller at Aibel har flere prosjekter på blokken i nærmeste fremtid.

– Men vi er som resten av norsk leverandørindustri, avhengig av at det kontinuerlig sanksjoneres nye utbyggings- og modifikasjonsprosjekter på norsk sokkel.