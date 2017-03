Jobber for ny idrettshall i Haugesund

– Utfordringen vår er at vi har sprengt hallkapasitet i Vardafjellhallen med to store videregående skoler som deler hall. Da trenger vi mer plass, sier Solveig Rossebø Kalstad, rektor ved Haugaland vgs.

Elevtallet ved Vardafjell og Haugaland videregående skoler har vokst voldsomt de siste ti årene. Totalt har de to skolene nå rundt 1340 elever.

– Det innebærer at noen klasser ikke har tilgang til hall, men må bruke tilleggsrom eller være ute å ha gym, sier hun.

En ny idrettshall ligger inne i økonomiplanen til Rogaland fylkeskommune, men rektor ved Vardafjell vgs., Ragnhild Aspen Alvsaker, forklarer at skolen ønsker flere aktiviteter på området.

– Det er veldig ønskelig å få til et område som gir varierte muligheter, sier hun.

Aspen Alvsaker trekker frem ny løpebane, tuftepark, fotball- og sandvolleyballbane, som noe av det som er blitt foreslått.

– Det er mange gode ideer i planleggingen. Så får vi håpe og tro at en del av dette kan realiseres.

Avhengig av fylke og kommune

For å få til planene er rektorene blant annet avhengige av velvilje fra Haugesund kommune.

Deler av fotballbanen som skolene ønsker å bygge ligger i et friareal som kommunen eier i dag. Dermed er en avhengig av både fylke og kommune for å få realisert planene.

– Vi har hatt en lang prosess der vi har hatt gode møter og dialog med Haugesund kommune. Der har vi sett på muligheter for hele området rundt skolen. Men hovedfokuset har vært hallen, sier Aspen Alvsaker.

– Vinn-vinn

Rossebø Kalstad føler seg trygg på at de vil komme frem til en løsning som alle vil bli fornøyd med.

– I første omgang jobber vi med Haugesund kommune i forhold til planen. Vi håper at det kan la seg gjøre og vi har møtt positive folk, både i rådmannen og ordføreren, sier hun.

Rektoren mener ny idrettshall og flere aktivitetsmuligheter vil være et positivt tilskudd både for idrettslag, nærmiljø og for skolene.

– Det vil gjøre at vi får en helt annen mulighet til å drive fysisk aktivitet. I tillegg vil nærmiljøet kunne benytte området på ettermiddagstid. Det er vinn-vinn.