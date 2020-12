Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Med fare for å virke veldig kynisk nå rett før jul: Her tar ein sikkert nokre omsyn til at denne type aktivitet skal sikre merkevare og omtale i sosiale medium, seier Knut-Kristian Hauger, redaktør i Kampanje.

Redaktør i Kampanje, nettavis for media- og kommunikasjonsbransjen, Knut-Kristian Hauger. Foto: Eivor Eriksen

Han snakkar om marknadsføringsstunt der bedrifter ber kundane sine om å ikkje kjøpe produkta deira. Stunt som har fått merksemd denne hausten, nettopp på sosiale medium.

Ein ny Jernia-kampanje føyer seg inn i rekka av slike stunt. Fredag rykka jernvarehandlaren inn annonsar i fleire av landets store aviser. Her ber dei kundar om heller å kjøpe eit gåvekort på restaurant enn julegåver i butikkane deira.

– Restaurantbransjen ligg med knekt rygg og har ikkje råd til annonsar. Då gjer eg det, seier Espen Karlsen, administrerande direktør i Jernia.

REIS MED KONKURRENTEN: I november bad flyselskapet Widerøe kundane sine om å velje konkurrentane deira. Foto: Widerøe

Koronafenomen

Kampanje-redaktøren trur det er eit koronafenomen. Men seier ein har sett tendensar til slik omvendt marknadsføring lenge.

– Det kan virke som ein del merkevarer og annonsørar forsøker å vise at dei er veldig bevisste på sitt samfunnsansvar, det har vore ein trend ganske lenge nå, seier Hauger.

Han peiker på Widerøe sin liknande kampanje, som oppfordra folk til heller å fly med Norwegian, og Burger King som ville at kundane deira skulle bruke andre hurtigmatrestaurantar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Risikoen ved denne type kampanjar er at du fort møter deg sjølv i døra. Som merkevare må du vere konsistent i kommunikasjonen din over tid, seier Hauger.

Typisk norsk å vere god

– Rein omdømmebygging, forklarar Trond Blindheim.

Han er dosent i marknadsføring ved Høgskulen i Kristiania, og seier at det handlar om å vise sjenerøsitet frå ei bransje som går godt.

– Dei som slit er jo reiselivsnæringa og utelivsbransjen, så det er for å vise solidaritet, samstundes som det er effektiv merkevarebygging for bedrifta, seier Blindheim.

STARTA PÅ 90-TALET: Blindheim peiker tilbake til bilprodusentane BMW og Mercedes som på 90-talet kniva om å ha dei mest miljøvennlege motorane. Då køyrde dei begge kampanjar som gratulerte den andre med å vinne prisar. Foto: Høyskolen Kristiania

Han samanliknar det med eit fenomen på sosiale medium.

– Det er litt sånn folk held på på Facebook òg med denne godleiksposeringa der ein viser fram og fortel om alle pengane dei har gitt til humanitære organisasjonar.

Har likevel juletilbod

– For meg handlar det ikkje om ein marknadsføringstrend. For meg er næringslivet summen av alle bedrifter som går bra, derfor syns eg det er bra at vi slår eit slag for kvarandre, seier Jernia-direktøren.

Samstundes har dei kampanje med store rabattar på nettopp dei varene kundane blir bedne om ikkje å kjøpe.

Men Karlsen meiner det ikkje er i konflikt med bodskapen om å heller handle andre stader.

– Nei, eg ser ikkje den konflikten, for det å ha varer på tilbod handlar om at kundane ynskjer å gjere eit godt kjøp. Og før jul handlar det jo òg sjølvsagt om å få meir for pengane, seier han.