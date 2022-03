Jente (15) fra Tasta er savnet

Politiet går ut med opplysninger om en 15 år gammel jente fra Tasta som er savnet. Det er ikke mistanke om at jenta har vært utsatt for noe kriminelt, men jenta har dårlig impulskontroll og kan finne på ting som er skadelig for henne.

Politiets beskrivelse: Ca 165 cm høy, langt mørkt hår med lyse tupper, litt kraftig kroppsbygning, iført sort tynn boblejakke med hette sannsynligvis på hodet, sorte jeans med mange hull på lårene, og hvite nye joggesko. Informasjon bes ringes inn på 02800/112.

Hun kan også oppholde seg sørover mot Jæren.