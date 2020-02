Jente (13) angrep elever og lærere

Politiet fikk melding om at en jente angrep elever og lærere ved en skole i Sandnes. Flere voksne fikk kontroll på jenta. Ingen blei skadd. To jenter på 13 år skal ha kommet til skolen for å fysisk angripe en tredje jente. Barnevernsvakta er varsla.