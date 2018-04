Jente (10) i alvorlig skiulykke: – Ganske klart at hjelmen reddet liv

Påskeaften ble det lokale Røde Kors-laget kalt opp til Gullingen skisenter i Suldal i Rogaland. Beredskapsambulansen rykket ut til skibakken.

Der ble de møtt av en 10 år gammel jente, som lå blodig og forslått i snøen.

– Hun mistet kontroll og traff hjørnet av billettboden med hodet, forteller korpsleder i Suldal Røde Kors, Geir Brustveit.

Jenta husket ikke hva som hadde skjedd kun få minutter tidligere. Men 10-åringen var våken.

– Hun hadde truffet boden i stor fart.

Venstre fot var tydelig i feilstilling. Det ble betegnet som en stygg bruddskade. Hun hadde flere flenger i ansiktet. Flengene gikk helt inn til benet. I tillegg var hjelpemannskapet redd for at hun har indre skader.

Fløyet til sykehus

Det ble bekreftet på sykehuset.

– Men heldigvis hadde hun på seg hjelm. Det er ganske klart at hjelmen reddet liv den dagen, mener Brustveit.

Bildet av hjelmen viser tydelig hvor dramatisk krasjen med billettboden var.

Den 10 år gamle jenta ble fløyet med Sea King til sykehus Foto: Suldal Røde Kors

Sea King fløy 10-åringen til sykehuset i Stavanger. Her ble hun sendt rett inn på operasjonssalen.

Langvarig operasjon

På sykehuset ventet en flere timer lang operasjon, både av indre skader og knusningsskader i foten.

– Siste melding er at operasjonen var vellykket. Både jenta og familien er fortsatt på sykehuset.

De skal være ufattelig glade for at hjelmen var på denne dagen. Brustveit mener dette er et stjerneeksempel på hvor viktig det er å bruke hjelm.

– Det er en del som fortsatt ikke bruker hjelm. Foreldre er flinke til å følge opp at ungene bruker hjelm, men ikke like gode til å bruke den selv. Heldigvis er det flere som skisentre som innfører hjelmpåbud, forteller han.

Før årets sesong ble Hovden Alpinsenter det første store skisenteret i Norge som innførte påbud om hjelm i anlegget. Nå følger også andre etter.