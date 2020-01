Jenta er ved bevissthet

Politiet melder nå at jenta skal være ved bevissthet. Det har mest sannsynlig ikke vært en ulykke, men et sykdomstilfelle. Jenta tok en tallerkenheis da hun falt om på et ganske flatt strekke, og datt til siden, forteller Ånen Ådneram som jobber ved skitrekket. Hun blir ivaretatt av helsepersonell og er kjørt av gårde i helikopter. Politiet avbryter utrykningen mot stedet.