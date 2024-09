Jan Helge Andersen får ny rettssak

– Det kom en beslutning fra Gulating lagmannsrett nå, om at saken er henvist til ankeforhandling. Det sier Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for de etterlatte i Baneheia-saken.

VG omtalte saken først.

Det var i juli Jan Helge Andersen ble dømt til to år i fengsel i Sør-Rogaland tingrett for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000. Han anket dommen, og i dag er det altså bestemt at han får prøvd saken sin på ny.

– Det er sjelden at en drapssak ikke slipper inn til ankebehandlig. Det var derfor ikke så uventet at Andersen får prøvd saken sin i lagmannsretten, sier Beckstrøm til NRK.

Ny behandling også av erstatningen

Andersen har tidligere sonet 19 år i fengsel for overgrep og drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Svein Holden som forsvarer Jan Helge Andersen er ikke overrasket over at anken er sluppet gjennom til behandling i lagmannsretten. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Andersens anke over skyldspørsmålet er som forventet henvist til ankeforhandling. Vi har ingen ytterligere kommentarer til beslutningen, sier Svein Holden som forsvarer Andersen.

Andersen ble i juli også dømt til å betale oppreisningserstatning på 650.000 kroner til hver av foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen, til sammen 1,3 millioner kroner. Også dette sivilrettslige kravet er henvist til ankebehandling i lagmannsretten.

Dommeren var ikke i tvil

Under opplesingen av tingrettsdommen i Sandnes 2. juli sa dommer Tor Christian Carlsen følgende:

– Retten er sikker på at Jan Helge Andersen var alene på åstedet med jentene, og er ikke i tvil om at det var han som drepte Lena etter at han hadde utsatt begge jentene for seksuelle overgrep.

Retten trakk blant annet frem hvor like skadene jentene døde av, var.

NRK har vært i kontakt med Gulating lagmannsrett som sier at det ennå ikke er besluttet hvor ankesaken skal holdes. Tidspunktet er heller ikke fastsatt.