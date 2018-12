Jakter nye lokaler

Sør-Vest politidistrikt jakter nye lokaler i Haugesund som skal blant annet skal huse pass-avdelingen og utenlandndsforsvaltningen. Det nye lokalet bør være på inntil ett tusen kvadratmeter og lett tilgjengelig for folk. Sekssjonsjef for forvaltning, Kjetil Optun, sier politihuset i Haugesund er blitt for lite i forhold til alle funksjonene det har.