– Det er kjekt å også få denne oppmerksomheten, i tillegg til medaljene. Det betyr mye for meg. Kjekt at folk syns det er kult og gjør litt «big deal» ut av det, sier Jakob Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen mottok fredag formiddag mer heder for sin innsats på friidrettsbanen. Denne gang Sparebank1 SR-Banks største talentstipend «G9alt» på 200.000 kroner.

STIPEND: Konserndirektør i SR-Bank, Thor Christian Haugland, overleverte stipendet på 200.000 til stjerneløperen på et arrangement fredag formiddag. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Det er ikke tvil om at han har pekt seg ut som helt unik. Treningsvilje, innsats og entusiasmen i familien er noe som imponerer oss, og noe juryen har lagt vekt på, sier Thor Christian Haugland i SR-Bank.

Kan bli prisdryss på Idrettsgallen

I helga kan det bli mer heder og ære under Idrettsgallaen i Stavanger. 18-åringen er nominert til tre priser.

– Det å være nominert er ekstremt stort. Jeg har tidligere sett at Henrik og Filip har vunnet hver sin pris. Det blir uansett kult å feire det året som 2018 har vært.

18-åringen beskriver 2018 som «over all forventning».

– Alt i alt kunne det ikke vært litt bedre. Året har vært hundre prosent.

Sesongen har vært eventyrlig. EM ble en maktdemonstrasjon med både gull på 1500 meter og 5000 meter.

EM-BRAGD: Her kan du gjenoppleve Jakob Ingebrigtsens gull på 1500 meter i EM i Berlin. Du trenger javascript for å se video. EM-BRAGD: Her kan du gjenoppleve Jakob Ingebrigtsens gull på 1500 meter i EM i Berlin.

Mål om å løpe raskere i VM

Til høsten kommer sesongens viktigste løp for 18-åringen fra Sandnes. Fra 27. september til 6. oktober 2019 blir det arrangert friidretts-VM i Doha i Qatar.

– Dette blir mitt første VM på 1500 meter. Jeg har ikke større forventninger enn å gjøre et bra mesterskap og få ut det jeg kan.

– Mulig med medalje slik du ser det nå?

– Jeg kan ikke forvente å ta medalje i mitt første VM. Det ville vært rart.

Likevel er 18-åringen i storform, ifølge seg selv.

– Jeg er ganske mye bedre nå enn i fjor på samme tid. Da vant jeg EM. Jeg forventer å være i stand til å løpe veldig mye fortere enn jeg gjorde i 2018. Målet er å perse med et halvt sekund i VM. Det er likevel ingen garanti for at noen løp i år går så fort.

Alt nå starter jobben med å legge grunnlaget for den viktige VM-sesongen. Søndag reiser team Ingebrigtsen på treningsleir til Sør-Afrika.