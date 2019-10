Jakob Ingebrigtsen fekk innsatspris

Jakob Ingebrigtsen fekk i går tildelt Rogaland idrettskrets «Årets innsatspokal 2018». Det har teke tid å finne eit høve for utdelinga, men under sesongavslutninga for Sandnes IL i går, passa det. Dagleg leiar Geir Eikeskog delte ut prisen.