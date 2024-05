Jakob Ingebrigtsen er veldig optimistisk før OL

Jakob Ingebrigtsen lar seg på ingen måte skremme av konkurrentene før han i august skal forsvare OL-gullet på 1500 meter i den franske hovedstaden Paris.

I podkasten «Ignite» forteller 23-åringen fra Sandnes at han under normale omstendigheter tror at mulighetene for å innkassere karrierens andre OL-gull er store.

– Hvis jeg ikke skader meg eller blir syk, så kommer det til å bli veldig lett, uttaler Jakob Ingebrigtsen.