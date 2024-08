Jakob Asserson Ingebrigtsen i nytt politiavhør

Jakob Asserson Ingebrigtsen sitter onsdag i et nytt politiavhør, bekrefter bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NRK.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Avhøret er i gang, og han ser fram til å bli ferdig, sier hun til avisa.

I april ble Gjert Ingebrigtsen tiltalt for mishandling av ett av barna sine. Politiet henla da sakene fra flere av de andre barna. De klaget på avgjørelsen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Jakob Asserson Ingebrigtsen fikk i juli medhold i klagen på henleggelsen. Saken hans blir derfor åpnet igjen og etterforskes videre.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Via bistandsadvokaten sa Asserson Ingebrigtsen i juli at han trengte fred og ro til OL-forberedelser. De nye avhørene ble utsatt til august.

Statsadvokaten ønsker å etterforske mer

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sa i juli at bakgrunnen for at de sendte en av sakene i retur er at de mener det kan gjøres flere etterforskningsskritt.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund. Foto: GISLE JØRGENSEN / NRK

– Det betyr at saken er åpen igjen der tiltale kan være et av flere mulige utfall. Vi ønsker litt mer informasjon for bedre beslutningsgrunnlag i denne saken. Det knytter seg til helt konkrete forhold, sa Løvlund.

Stor belastning

Advokat John Christian Elden representerer Gjert Ingebrigtsen, og fortalte i juli at saken har vært en enorm belastning for hans klient og hele hans familie.

– Når det gjelder det forholdet han er tiltalt for, knyttet til ett av sine barn, er det fortsatt vår vurdering at det ikke har funnet sted noe straffbart forhold. Gjert ser fram til få forholdet behandlet i domstolen, sa Elden om tiltalen.

Advokat John Christian Elden. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Saken Asserson Ingebrigtsen sitter i avhør for i dag, er den andre saken mot Gjert Ingebrigtsen.

Til NRK skriver Elden onsdag at de ikke er kjent med avhøret.

– Men vi håper saken nå snart avsluttes.

Etterforskningen av Gjert Ingebrigtsen startet i oktober 2023, etter at Ingebrigtsen-brødrene skrev en kronikk i VG om vold og trusler i oppveksten.