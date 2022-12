Jaget mann med kniv

I natt fikk politiet melding om at det var en person som forfulgte en annen med kniv på Karmøy. Politiet fikk kontroll på mannen som hadde kniven da de kom frem, mens han som ble jaget var forsvunnet. Politet fikk kontakt med den forfulgte mannen over telefon, men han var ikke interessert i å samarbeide med politiet. Det viste seg at han hadde besøksforbud mot en kvinne som bodde leiligheten. Både han og han som hadde kniven blir anmeldt av politiet, skriver Haugesunds Avis.