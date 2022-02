Jærkommuner sliter

I jærkommunene Time og Hå fører den økte koronasmitten til at både barnehager og skoler kan få reduserte åpningstider, og stengte avdelinger i tiden som kommer.

I en pressemelding skriver de to kommunene at det er store utfordringer med å ha nok bemanning på grunn av sjukefravær, og at det er vanskelig å skaffe vikarer,

Over 2000 personer i Time og Hå har de to siste ukene testet positivt for covid-19.