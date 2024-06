Jærbanen stengt frem til klokken 09

Det er stengt for tog på linjen mellom Varhaug og Nærbø pga en feil på kjøreledningen, meldte Go-Ahead rett etter klokka 05.30. Selskapet har bestilt buss på strekningen men det vil ta tid før de er på plass. Nå skriver Bane Nor at de kommer med en ny melding klokken 09, om hva som skjer.