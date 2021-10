Jærbanen rører på seg igjen

Første tog på Jærbanen går ut frå Stavanger stasjon klokka 0955. Det skjer etter at ein signalfeil har stengt ned dei fleste avgangane mellom Egersund og Stavanger frå klokka 0330, fredag morgon. Det kjem til å gå ei stund ut over dagen før alle toga er i rute igjen, opplyser pressevakta for Go-Ahead.