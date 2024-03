Jærbanen i dag tar 16 minutt lengre tid enn i 1993

Togreisa mellom Stavanger og Egersund tar 16 minutt lengre tid nå enn i 1993. Det seier den pensjonerte lokføraren Terje Havsø til Dalane Tidende.

Togruta frå 1993 viser at togturen tok 56 minutt i 1993. I dag viser rutene at den same turen tar ein time og 12 minutt.

Havsø meiner at årsaka er at det nå er så mange avgangar på strekninga, at det blir så mykje venting og så lange stopp på stasjonane, at tidsbruken går opp.



Havsø meiner ikkje at feilen ligg hos Go-Ahead, men hos alle dei som nå har laga ei togstrekning med sprengt kapasitet.