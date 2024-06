Jærbanen er på skinnene igjen

Jærbanen blei opna for vanleg togtrafikk mellom Varhaug og Nærbø rett etter klokka 09.00. Strekninga var stengt pga feil på kjøreledningen frå klokka 05.30 i dag tidleg, og det har gått buss for tog tidlegare i dag. Passasjerane må likevel rekne med forseinkingar ut over dagen, opplyser Go-Ahead.