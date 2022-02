Jacob Opheim tildelt Medaljen for edel dåd

Jacob Opheim, mannen som døde etter å ha reddet et barn opp fra vannet ved Sandvehamn på Karmøy i november i fjor, er tildelt medaljen for edel dåd av Regjeringen.

Det skriver regjeringen i en pressemelding. Jacob Opheim var ved Sandvehamn ved en tilfeldighet da en mindreårig gutt havnet i vannet utenfor Karmøy 7. november i fjor.

Med fare for eget liv tok Opheim seg ut i vannet for å redde gutten. Til tross for de krevende forholdene klarte han å holde gutten over vannet tilstrekkelig lenge guttens liv ikke gikk tapt før ytterligere hjelp ankom, og gutten ble reddet. Som følge av sin innsats i redningen mistet Opheim sitt eget liv få dager senere.

– Jacob Opheims heltedåd bidro til å redde et liv. Situasjonen for de involverte var dramatisk, og Opheim utviste et enormt mot. Han endte dessverre opp med å gi sitt eget liv, og hans familie har mistet det umistelige. Vi er alle dypt berørt av det tragiske utfallet dette fikk, og mine tanker går til de etterlatte. Med denne medaljen vil vi hedre Jacob Opheim, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tildelingen skjedde i statsråd 4. februar. Jacob Opheim er post mortem tildelt medaljen for edel dåd i sølv. Medaljen for edel dåd i sølv er en høythengende utmerkelse, og er rangert som nr. 14 av de norske dekorasjoner.